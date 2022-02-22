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Afyonspor, Adıyaman FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor
TFF 2. Lig’de ertelenen Afyonspor, Adıyaman FK karşılaşması yarına oynanacak.
AFYONKARAHİSAR 22.02.2022, 11:03
TFF 2. Lig’de ertelenen Afyonspor, Adıyaman FK karşılaşması yarına oynanacak.
Afyonspor, yarın evinde Adıyaman FK’yı ağırlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarına hafta sonu oynadığı Niğde Anadolu FK maçının ardından ara vermeden devam eden Afyonspor’da morallerin yerinde olduğu gözlendi. Karşılaşma yarın saat 13.00’da Zafer Stadı’nda oynanacak.