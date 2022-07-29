Afyonspor 5 futbolcuyla birden sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor alt yapıdan yetişen 5 isimle sözleşme imzaladı.

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren mor beyazlı ekip bir taraftan da transfere hız verdi. Transfer çalışmaları çerçevesinde jetler alt yapıda yetişen altyapımızda yetişen, Ramazan Kaya (stoper), Hüseyin İçlek (stoper), Emirhan Sefa Öz (orta saha) Emre Dayan (sağ bek) ve Mustafa Erkasap (sol kanat) ile 5’er yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.