Afyonspor 3 puanı alıp rahatlamak istiyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu evinde oynayacağı Menemen FK maçından 3 puanı alıp rahat bir nefes almak istiyor.

Mor beyazlı ekip son iki hafta da aldığı başarısız sonuçların ardından evinde oynayacağı Menemen FK maçından galip gelerek rahatlamak istiyor. 18 puan ile ligde 13. sırada bulunan Afyonspor’un rakibi Menemen ise 20 puan ile ligde 10. sırada yer alıyor.

Öte yandan, karşılaşma 20 Kasım Pazar günü Kocatepe Spor Kompleksinde oynanacak maçı Selim Özen yönetecek.