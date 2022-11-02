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Afyonspor, 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

AFYONKARAHİSAR 02.11.2022, 11:09 02.11.2022, 11:22
Afyonspor, 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Mor beyazlı ekip ligin 13. haftasında kendi evinde 24 Erzincanspor’u konuk edecek. Hafta sonu oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden Afyonspor, çalışmalarına fitness salonunda devam etti. Teknik direktör Koray Palaz yönetiminde yapılan antrenmana takımın eksiksiz katıldığı belirtildi.

#erzincanspor #afyonspor #tff 2. lig
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