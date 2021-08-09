banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Lionel Messi, Barcelona’ya gözyaşlarıyla veda etti
Lionel Messi, Barcelona’ya gözyaşlarıyla veda etti
“Bir milyon öğrenci tercih yapamaz durumda”
“Bir milyon öğrenci tercih yapamaz durumda”
En çok eleman arayan sektörler hangileri?
En çok eleman arayan sektörler hangileri?
Afgan gazeteci Türk kadınlarından özür diledi
Afgan gazeteci Türk kadınlarından özür diledi

Afyonlu yetiştiricilerden yangın bölgesine yem desteği

Afyonkarahisar’dan bir araya gelen dernekler topladıkları saman ve yonca gibi yem bitkilerini yangın bölgesine gönderdi.

AFYONKARAHİSAR 09.08.2021, 11:53
Afyonlu yetiştiricilerden yangın bölgesine yem desteği

Afyonkarahisar’dan bir araya gelen dernekler topladıkları saman ve yonca gibi yem bitkilerini yangın bölgesine gönderdi.

Akdeniz ve Ege bölgelerindeki yangınların bir kısmının söndürülme çalışmaları devam ederken, diğer yandan yaraları sarılmaya başlandı. Evleri, bağları, bahçeleri ve ahırları ile hayvanlarının yiyecekleri yanan vatandaşlara Afyonkarahisar’dan destek geldi. Kentteki bazı derneklerin girişimi ile hayvancılıkla ünlü Afyonkarahisar’daki yetiştiriciler yangın bölgelerindeki hayvan sahiplerinin yem ihtiyacını karşılamak için bölgeye bir tır saman ve yonca gibi yemler gönderdi.
Yorumlar (0)
28°
az bulutlu