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Afyonlu yetiştiricilerden yangın bölgesine yem desteği
Afyonkarahisar’dan bir araya gelen dernekler topladıkları saman ve yonca gibi yem bitkilerini yangın bölgesine gönderdi.
AFYONKARAHİSAR 09.08.2021, 11:53
Afyonkarahisar’dan bir araya gelen dernekler topladıkları saman ve yonca gibi yem bitkilerini yangın bölgesine gönderdi.Akdeniz ve Ege bölgelerindeki yangınların bir kısmının söndürülme çalışmaları devam ederken, diğer yandan yaraları sarılmaya başlandı. Evleri, bağları, bahçeleri ve ahırları ile hayvanlarının yiyecekleri yanan vatandaşlara Afyonkarahisar’dan destek geldi. Kentteki bazı derneklerin girişimi ile hayvancılıkla ünlü Afyonkarahisar’daki yetiştiriciler yangın bölgelerindeki hayvan sahiplerinin yem ihtiyacını karşılamak için bölgeye bir tır saman ve yonca gibi yemler gönderdi.