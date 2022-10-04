Afyonlu tekvandocular Kütahya’dan büyük başarı ile döndü

Kütahya’da düzenlenen Amatör Spor Haftası dostluk müsabakasında Afyonkarahisar Erkmen Belediyespor kulübü sporcuları tekvando dalında 7 birincilik, 9 ikincilik ve 5 üçüncülük dereceleri aldı.

Erkmen Belediyespor kulübü sporcuları kazandığı derecelerle üstün bir başarıya daha imza attılar.

Kulüp Başkanı Nail Arı, sporcularının Kütahya’da düzenlenen Amatör Spor Haftası dostluk müsabakalarına çok iyi hazırlandıklarını ve Afyonkarahisar’ı en iyi şekilde temsil ettiklerini belirterek, müsabakalardan aldıkları dereceler nedeniyle tüm sporcularını kutladı.