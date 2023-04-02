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Afyonlu kadınlardan depremzedelere 2 ton erişte yolladı
AFYONKARAHİSAR’DAN DEPREM BÖLGESİNE GIDA YARDIMLARI DEVAM EDERKEN, SİNANPAŞA İLÇESİNDE Kİ KADINLAR AFET BÖLGESİNE İKİ TON ERİŞTE GÖNDERDİ.
AFYONKARAHİSAR 02.04.2023, 10:36
Afyonkarahisar’dan deprem bölgesine gıda yardımları devam ederken, Sinanpaşa ilçesinde ki kadınlar afet bölgesine iki ton erişte gönderdi.
Afyonkarahisarlı kadınlar depremden etkilenen vatandaşlar için seferber oldu. Bu süreçte Sinanpaşa Kadın Kooperatifi’nde üretilen 2 ton erişte Afyonkarahisar Valiliği koordinasyonu ile Hatay’ın İskenderun’a ulaştırılarak sofralarda yerini aldı. Kentte afet bölgesine gıda yardımlarının süreceği belirtildi.