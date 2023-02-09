Afyonkarahisarlılar yardım toplama merkezlerine akın ediyor

Afyonkarahisarlı vatandaşlar yardım için yardım toplama merkezlerine akın ederken Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, vatandaşlara teşekkür etti.

Afyonkarahisar halkı yardımlarını yardım toplama merkezine götürürken Vali Yiğitbaşı Afyon halkına teşekkür ederek, "İlimizden deprem bölgesine yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Destek ve yardımlarını esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.