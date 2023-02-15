Afyonkarahisarlılar karlı bir sabaha uyandı

Afyonkarahisar’da geçtiğimiz hafta yağan kar yağışının ardından kent sakinleri bugün yine karlı bir sabaha uyanırken, yağış kent merkezinde etkili oldu.

Afyonkarahisar kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini gösterdi. Yağışın ardından vatandaşlar, işyerlerine gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmayı tercih ederken, karla mücadele ekipleri de olası bir ulaşım engeline karşı tüm tedbirlerini alarak hazır bekledi. Yaklaşık yarın saat süren yağış sonrası özellikle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.