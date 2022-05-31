Afyonkarahisarlı öğrenciler zekâ oyunlarında Türkiye 7’ncisi oldular

Kültür, bilgi ve spor alanlarında kazandığı yarışmalar ve hazırladıkları projelerle adından söz ettiren Afyonkarahisar Selçuklu İlkokulu, önemli bir başarıya daha imza atarak, Türkiye Zekâ Oyunları Yarışması’nda 98 takım arasında 7’nci olarak adından söz ettirdi.

Konu hakkında açıklama yapan Selçuklu İlkokulu Müdürü Eralp Ekrem Geçe, "14 Mayıs 2022 tarihinde yapılan ve Türkiye Zekâ Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye Okullar Arası Zekâ Oyunları Şampiyonası Türkiye Finalleri’ne katılan okulumuz 3 ve 4. sınıf öğrencilerimiz, 98 okul arasından Türkiye 7’ncisi olarak okulumuzu ve ilimizi başarı ile temsil ettiler. Bu sonuçla beraber il ve bölge finallerini ardından Türkiye finallerinde 7. olarak bizlere büyük bir mutluluk yaşatan öğrencilerimizi ve süreç boyunca öğrencilerimize destek veren öğretmenlerimizi tebrik ederiz" dedi.

Selçuklu İlkokulu öğrencileri, Geçe ve sınıf öğretmeni Mehmet Beytemir ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın’ı, makamında ziyaret ettiler. Yalçın, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ziyaret öğrencilere hediyelerinin verilip fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.