Afyonkarahisarlı kadınların ürünleri e-ticaret üzerinden satılacak

Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde sürdürülen Kadın Kültür Kooperatifleri’nde kadınlar tarafından üretilen ürünler önemli bir e-ticaret sitesinde satışa sunulmaya başlayacak.

Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde sürdürülen Kadın Kültür Kooperatifleri günden güne artan üretim kapasitesiyle sınırlarını genişletmeyi sürdürüyor. E-ticarette adından sıkça söz ettiren kooperatiflerinin ürünleri online alışveriş sitelerinde de yer alarak yurt içinde birçok müşteriye ulaştırılıyor. Ülkedeki tanınmış alışveriş sitelerinin çoğunda yer alan Evciler, Erkmen, Çobanlar, Şuhut ve Sultandağı Kadın Kooperatifleri’nin el emeği ürünleri, kısa süre e-ticarette önemli bir yere sahip olan alışveriş sitesinin online satış mağazasında da yerini alacak.