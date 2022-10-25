Afyonkarahisarlı dünya şampiyonuna coşkulu karşılama

İspanya’da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcu Fatih Bozkurt coşkuyla karşılandı.

İspanya dönüşünde Afyonkarahisar’da coşku ile karşılanan Dünya Şampiyonu Bozkurt, ailesi, antrenörleri ve sevenleri ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne geldi. Burada Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu tarafından karşılanan Bozkurt makamda ağırlandı. Annesi ve babası ile birlikte Kasapoğlu’nun makamında zafere nasıl ulaştığını anlatan Bozkurt, rakipleri karşısında zorlanmadığını ifade ederek, kategorisindeki rakiplerinin zorlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Kasapoğlu ise, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası’nda Dünya Şampiyonu olan personeli Fatih Bozkurt’u coşkuyla karşıladıklarını dile getirerek, "Sporcumuz Fatih Bozkurt’u, ailesini ve antrenörlerini tebrik eder, spor hayatlarında başarılar dileriz." dedi.

Bozkurt önümüzdeki günlerde kentte düzenlenecek bir dizi etkinliklerde kendisi gibi güreşçi gençlerle bir araya gelecek.