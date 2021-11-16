Afyonkarahisarlı ’Altın Kızlar’ milli olmak için ter döktü

Afyonkarahisar’ı 2. Ligde temsil eden Afyon İdmanyurdu Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı’nın 5 oyuncusu, Ankara’da düzenlenen alt yaş kategorisi Milli Takım bölge seçmelerinde ter döktü. Kadın sporcuları ile ilgili resmi bilgilendirmenin gelecek hafta açıklanacağı bildirildi.

Alt yaş gruplarında oyuncu havuzunu genişletmeyi hedefleyen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadın Futbol Milli Takım Koordinatörlüğü tarafından yapılan bölge seçmelerin ikinci etabı Ankara’da yapıldı. 12 Kasım 2021 tarihinde Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri’nde düzenlenen seçmelerde 7 farklı kulüpten 55 sporcu yer aldı. Ankara bölge seçmelerine Ankara 1910 Spor Kulübü, Ankara Metropol Spor, Eskişehir Öncü Spor ve Gençlik, Fomget Gençlik ve Spor, Karabük Gençlik Spor, Kastamonu Gücü Spor ile ilimizi temsil eden Afyon İdmanyurdu Gençlik ve Spor Kulübü’nden katılan sporcular seçmelerde ter döktü. Afyon İdmanyurdu Gençlik ve Spor Kulübü forması giyen Aysun Çetin, Cemile Kanbak, Hümanur Çağlar, Merve Özsoy ve Yasemin Altıntaş, Kadın Futbol Milli Takım Antrenörleri Nazlı Ceylan Demirbağ ve Aytürk Kıyıcı nezaretinde gerçekleştirilen seçmelerde ortaya koydukları başarılı performansla dikkat çekti. Farklı bölgelerde yapılacak olan seçmelerde geleceğin milli takım havuzu oluşturmaya çalışılacak. Afyon İdmanyurdu Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları ile ilgili resmi bilgilendirmenin ise önümüzdeki günlerde kulüp yetkililerine bildirilmesi bekleniyor.