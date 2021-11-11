Afyonkarahisar’ın yüzölçümünün yaklaşık yüzde 20’si ormanlarla kaplı

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kentin yüzölçümünün yaklaşık yüzde 20’sinin orman ile kaplı olduğunu kaydederek, “Son yıllarda Afyonkarahisar’da 109 bin 700 bin ağaç dikildi. Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ise 14 ayrı lokasyonda 100 dekar alanda 15 bin ağaç toprakla buluşturuldu” dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında saat: 11.11’de 81 ilde fidanlar topraklarla buluşturuldu. Afyonkarahisar’da da Yolçatı ağaçlandırma sahasında düzenlenen etkinlikte Vali Gökmen Çiçek ile protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından, 14 ayrı lokasyonda 100 dekar alanda 15 bin adet fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikimi öncesi konuşan Vali Çiçek, kentin orman varlığına dair açıklamalarda bulunarak, “İlimizin yüzde 20’si ormanlarla kaplı. Biz bu oranı yükseltmek zorundayız. Gelecek nesiller adına buna mecburuz. Bunun için hem belediyemiz hem biz hem Orman Bölge Müdürlüğümüz, Orman İşletme Müdürlüğümüz duyarlı bir şekilde çalışmaya devam etmektedir. Son yıllarda Afyonkarahisar’da 109 bin 700 ağaç dikildi. Bugün 14 ayrı lokasyonda 100 dekar alanda 15 bin ağaç toprakla buluşturuluyor. Önümüzdeki süreçte kesinlikle yüzde 20 oranını çok daha yukarı çıkarmalıyız. Biz termalin şehriyiz, biz mermerin şehriyiz, biz tarihin şehriyiz. Biz yeşilin de şehri olacağız. Bu konuda da gerçekten kararlıyız. Bu manada hem belediyemizin yaptığı yeşillendirme çalışmaları hem bizlerin yaptığı çalışmalar hem okullarımız, öğrenciler, ailelerimiz hep beraber seferber olmuş durumdayız. Çok yakın zamanda daha yeşil bir Afyon göreceğiz” dedi.

Açıklamanın ardından Vali Çiçek ve beraberindeki protokol üyeleri ile gönüllüler tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu.