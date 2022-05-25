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Afyonkarahisar’ın yarından itibaren yağışlı havanın etkisine girecek
Meteorolojik tahminlere göre, Afyonkarahisar’ın yarından itibaren yağışlı havanın etkisine gireceği belirtildi.
AFYONKARAHİSAR 25.05.2022, 10:52
Meteorolojik tahminlere göre, Afyonkarahisar’ın yarından itibaren yağışlı havanın etkisine gireceği belirtildi.
Yapılan son tahminlere göre, kentin yarından itibaren yeni bir yağışlı havanın altına girmesi ve yağmurlu havanın 5 gün sürmesi bekleniyor. Gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların hafta sonu da devam edeceği öngörülüyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında düşüş beklenmezken, sıcaklıkların 22-29 derece arasında olması bekleniyor.