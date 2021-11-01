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Afyonkarahisar’ın tek TÜBİTAK 4004 projesi açıldı

Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi koordinatörlüğünde hazırlanan ve Afyonkarahisar’ın 2021 dönemi tek 4004 projesi olan, TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları kapsamında düzenlenen “Sürdürülebilir Gelecek İçin Yenilikçi Oyuncak Tasarımı Projesi” açılış töreni, projenin uygulama okulu olan Asım Kocabıyık Anaokulunda gerçekleştirildi.

AFYONKARAHİSAR 01.11.2021, 16:20
Afyonkarahisar’ın tek TÜBİTAK 4004 projesi açıldı

Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi koordinatörlüğünde hazırlanan ve Afyonkarahisar’ın 2021 dönemi tek 4004 projesi olan, TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları kapsamında düzenlenen “Sürdürülebilir Gelecek İçin Yenilikçi Oyuncak Tasarımı Projesi” açılış töreni, projenin uygulama okulu olan Asım Kocabıyık Anaokulunda gerçekleştirildi.

Açılış törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Afyon Kocatepe Üniversitesi akademisyenleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Projenin açılış konuşmasını Proje Yürütücüsü İdris Özek yaptı. Özek, konuşmasında, “Sürdürülebilir Gelecek İçin Yenilikçi Oyuncak Tasarımı Projemiz, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı 2020 Yılı Desteklenen Projeler arasında ülkemiz genelinde kabul edilen 100 proje arasına girmiş; bilimsel yeterlilik, kalite ve çeşitli puanlamalar neticesinde başvurulan binlerce proje arasında Türkiye’de 2. sıradan listeye girmeyi başarmıştır” diyerek bunun proje ekibinin bir başarısı olduğunu kaydetti.

“Çocuklara sıfır atık bilinci aşılanacak”

Projedeki ana amacın, “sıfır atık ilkesinden hareketle çocukların farklı oyuncaklar tasarlayarak çevresel sürdürülebilirlik bilinci kazanmalarına destek olmak” olduğunu belirten Özek şunları söyledi:

“Proje uygulamamız, 1-8 Kasım 2021 tarihleri arasında 6 gün sürecek olup, uygulama alanı Asım Kocabıyık Anaokulu’dur. Projede, Gazi Üniversitesi’nden 2 araştırmacı akademisyen, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden 2 araştırmacı akademisyen, Mersin Üniversitesi’nden bir araştırmacı akademisyen, Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi’nden 2 öğretmen araştırmacı olarak görev alacaklardır. Yine projemiz boyunca Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden, Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi’nden, Asım Kocabıyık Anaokulu’ndan, ilimizdeki çeşitli okullarımızın okul öncesi bölümlerinden alanında uzman 8 arkadaşımız eğitmen ve uygulayıcı öğretmen olarak görev alacaklar, ayrıca Afyon Kocatepe Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden 15 son sınıf öğrencimiz de yardımcı öğretmen olarak görev alacaklardır.”

“Tüm projelere destek olacağız”

İdris Özek, 6 gün sürecek olan etkinliklerde, alanında uzman araştırmacı, eğitmen ve öğretmenler tarafından özgün olarak tasarlanmış 15 atölye uygulamasının 52 okul öncesi öğrenciyle gerçekleştirileceğini söyledi. Özek, konuşmasını, Afyonkarahisar’da 2021 döneminde tek 4004 projesi olan projeye desteklerinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezine, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi akademisyenlerine ve projenin uygulama alanı, eğitici ve katılımcı öğrenci olarak destek veren Asım Kocabıyık Anaokuluna teşekkür etti.

Projenin açılışı daha sonra İl Milli Eğitim Müdür Metin Yalçın tarafından yapıldı. Yalçın, projede emeği geçenlere teşekkür etti ve Proje Yürütücüsü İdris Özek’i ve ekibini tebrik etti. Yalçın, Afyonkarahisar’da proje çalışmalarına her zaman destek olduklarını belirtti. Yalçın, daha sonra proje uygulama alanında çocuklarla bir süre sohbet etti ve proje hakkında bilgi aldı.

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