Afyonkarahisar’ın Mayıs ayı ihracatı geçen yıla oranla yüzde 72 arttı

Afyonkarahisar’da Mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72,5 arttı. Geçen yıl Mayıs ayında 18 milyon 347 bin dolar olan Afyonkarahisar’ın ihracatı bu yıl aynı ayda 31 milyon 648 bin dolara çıktı.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre bu yılın Mayıs ayında kentin ihracat rakamlarında ciddi bir artış gözlendi. Yapılacak açıklamada, “Geçen yıl Mayıs ayında Afyonkarahisar’dan 73 ülke ve 1 Serbest Bölge’ye ihracat gerçekleştirilirken bu yılın Mayıs ayında 96 ülke ve 2 Serbest Bölge’ye Afyonkarahisar’dan ürün gönderilmiştir. İhracatımızdaki ve ihracat yaptığımız ülke sayısındaki artış, pandeminin olumsuz etkilerinden kurtulmaya başladığımızı gösteriyor. 2021 yılının Mayıs ayında Afyonkarahisar’dan en çok Amerika Birleşik Devletleri’ne ürün satışı yapılmıştır. ABD’ye ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 123 artmış ve 6 milyon 149 bin dolar olmuştur. İlimizden yapılan ihracatta ikinci sırayı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 121’lik artış ve 5 milyon 380 bin dolarlık dışsatım ile Çin Halk Cumhuriyeti almıştır. Afyonkarahisar’dan yapılan ihracatta üçüncü sırayı Fransa almış, bu ülkeye gerçekleştirilen ihracat yüzde 162’lik artışla 4 milyon 126 bin olarak gerçekleşmiştir. Çoğunluğu mermer olan madencilik ürünleri, Mayıs ayında da lokomotif görevi üstlenmiştir. Bu sektör, geçen yıla göre yüzde 124’lük bir artışla 23 milyon 111 bin dolarlık ihracata imza atmıştır. İkinci sırada yer alan demir ve demir dışı metaller sektöründe yüzde 50’lik bir artış gerçekleşmiş ve 1 milyon 750 bin dolarlık ihracat yapılmıştır. Çoğunluğu yumurta olan su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ihracatında da yüzde 98’lik bir artış yaşanmış ve bu sektörün ihracatı 1 milyon 405 bin dolara yükselmiştir” denildi.