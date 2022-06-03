Afyonkarahisar’ın mayıs ayı ihracatı 47 milyon 674 bin dolar oldu

Afyonkarahisar’ın mayıs ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,7 artarak 47 milyon 674 bin dolara çıktı.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar’ın 2022 yılı Mayıs ihracatı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Serteser, “İlimizin mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,7 arttı. 2021’in Mayıs ayında 31 milyon 630 bin dolar olan ihracatımız, bu yıl Mayıs ayında 47 milyon 674 bin dolara çıktı. 2022’nin ilk 5 ayında da ihracatımız yüzde 13,9 artış gösterdi. 2021’in ilk 5 ayında ilimizden 152 milyon 139 bin dolarlık ihracat yapılırken, bu yılın ilk 5 ayında 173 milyon 345 bin dolarlık ihracata imza atıldı” dedi.

Afyonkarahisar’dan yapılan dışsatımın ülkelere göre dağılımı hakkında da bilgi veren Serteser, “2021 yılının Mayıs ayında ilimizden 96 ülke ve 2 Serbest Bölge’ye ihracat yapılmıştı. Bu yılın Mayıs ayında ise 79 ülke ve 1 Serbest Bölge’ye ihracat gerçekleştirildi. Bu yılın Mayıs ayında en çok ihracat yaptığımız ülke, yüzde 4388,8 yükseliş ve 17 milyon 93 bin dolarlık dışsatım ile Hindistan oldu. İkinci sıradaki Amerika Birleşik Devletleri’ne yaptığımız ihracat yüzde 15,3 oranında gerileyerek 5 milyon 211 bin dolar oldu. İhracatımızda üçüncü sıradaki Fransa’ya ihracatımız yüzde 20,6 gerilemeye rağmen 3 milyon 278 bin dolar olarak gerçekleşti” ifadelerini kullandı.