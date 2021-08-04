Afyonkarahisar’ın lezzetleri Millet Hamamı’nda görücüye çıkacak

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, restore edilerek gastronomi lezzetlerinin misafirlere tanıtılacağı Millet Hamamı’nın hizmete sunulmasının şehrin değerini arttıracağını ifade etti.

Vali Gökmen Çiçek Millet Hamamı’nda incelemelerde bulundu. Müze haline getirilen ve çay bahçesi yenilenen Millet Hamamı, gastronomi lezzetlerini tatmak için kente gelen misafirlerine sunarken, aynı zamanda çay bahçesindeki eşsiz manzarası ile de hayran bırakıyor. Vali Çiçek, Millet Hamamı’nı ve yapılan çalışmaları inceleyen Vali Gökmen Çiçek, bilgiler aldı. Vali Çiçek, “Mülkiyeti İl Özel İdaresinde olan Millet Hamamı’nın tahsisi belediyeye geçtikten sonra burada bir hamam müzesi oluşturuldu. Aynı zamanda bu muhteşem manzarada keyifle çay içip kahvaltı yapılabilecek bir alan oluşturuldu. Burası gerçekten çok farklı bir yer. Ben içeride yapılan çalışmalardan çok etkilendim. Burada oturup çay içmek Afyonkarahisar’ı bir başka şekilde temaşa etmemizi sağlıyor” dedi.