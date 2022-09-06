Afyonkarahisar’ın güney bölgesindeki ilçeler için meteorolojik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Afyonkarahisar’ın bazı ilçeleri için meteorolojik uyarı yapıldı.

‘Ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım ve kısa süreli fırtına’ başlığı ile yapılan açıklamada Denizli, Burdur, Isparta ve Afyonkarahisar’ın güneyinde kalan ilçeler için uyarı yapıldı. Açıklamada, gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğini ifade edildi.