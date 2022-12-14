Afyonkarahisar’dan afet bölgesine destek için gittiler

Antalya’nın Kumluca ve Finike ilçelerinde yaşanan sel felaketi sonrası Afyokarahisar İl Özel İdaresine bağlı ekipler bölgeye destek için gitti.

Antalya’da yaşanan felaket sonrası Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünden 8 kişilik bir ekip, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın talimatıyla Kumluca’daki çalışmalara destek vermek üzere hemen harekete geçti. ‘Sürekli teyakkuz halinde’ olan Kumluca ilçesine hızlı bir şekilde destek ekibini ulaştıran İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünün koordinasyonuyla bölgede yaşanan hasarların onarımına büyük katkı sunan ekibin, çalışmalarını halen sürdürdükleri kaydedildi.