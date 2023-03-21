Afyonkarahisar’daki trafiğe kayıtlı araç sayısı 249 bin 385 olarak açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 Şubat ayı itibari il Afyonkarahisar’daki trafiğe kayıtlı araç sayısı 249 bin 385’ine ulaştı.

TÜİK ‘Motorlu Kara Taşıtları Sayısı’ verilerini açıkladı. Buna göre, kentte trafiğe kayıtlı araç sayısı 249 bin 385’ine ulaşırken, bu oran içerisinde en fazla sayının ise 97 bin 960 ile otomobile ait olduğu belirtildi. 4 bin 797 adet minibüsün olduğu kentte, bin 652 otobüs ve 40 bin 437 adet kamyonetin olduğu ifade edildi. 47 bin 23 adet traktörün olduğu kentte ayrıca 46 bin 435’de motosikletin olduğu açıklandı.