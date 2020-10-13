Afyonkarahisar’daki pazar yerlerinde sıkı denetim
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ KAPSAMINDA AFYONKARAHİSAR’DA PAZAR YERLERİNDE COVİD-19 DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Afyonkarahisar’daki pazar yerlerinde Covid-19 denetimi gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Covid-19 denetimleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Sahipata pazar yerine giden Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İl Sağlık Müdürü Dr. Serhat Korkmaz, Zabıta Müdürü Taner Çelik, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Gülsüm Ateş Doğan ve beraberindeki ekipler, esnaf ve vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyardı. Pazar esnafına bol kazançlar dileyen Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, esnafı ve vatandaşları korana virüse karşı dikkatli olmaya çağırarak, maske, sosyal mesafe ve hijyen hayatın bir parçası olduğuna dikkat çekti.
Öte yandan pazarda maskesi olmayan vatandaşlara Afyonkarahisar Belediye Zabıta ekipleri tarafından maske dağıtımı gerçekleştirildi.
|İmsak
|05:42
|Güneş
|07:06
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:01
|Akşam
|18:34
|Yatsı
|19:53
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2