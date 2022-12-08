Afyonkarahisar’da yüzme müsabakaları tamamlandı

Afyonkarahisar’da 64 okuldan 141 sporcunun katıldığı ’Okul Sporları’ yüzme karşılaşmalarında 4 farklı kategoride dereceye giren öğrenciler madalyalarını aldı.

Okul Sporları faaliyet programında bulunan; Gençler, Yıldızlar, Küçükler ve Minikler (A-B) Yüzme Müsabakaları Kocatepe Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda tamamlandı. Dereceye giren sporculara madalyaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu tarafından verildi. Kadınlar müsabakalarında; 50 metre kelebek, serbest, kurbağalama ve 100 metre kurbağalama stilde Eylül Şimal Yar, 100 metre serbest stilde Belinay Oruç, 50 metre sırtüstü stilde İremsu Gürel ve 100 metre sırtüstü stilde Miray Selis Yavuz birinci oldu.

Erkekler müsabakalarında; 50 metre kelebek stilde Muharrem Serinler, 50 metre serbest, 50 metre sırtüstü ve 100 metre sırtüstü stilde Tuna Kınacıoğlu, 100 metre ve 200 metre serbest stilde Recep Hazar Kirez, 100 metre kurbağalama stilde Berk Çağıl Pamuk, 50 metre kurbağalama stilde Iltan Sarp Özdemir birinci oldu.

Yüzme karşılaşmaları neticesinde başarılı olan sporcular, grup müsabakalarında Türkiye Şampiyonası’na gidebilmek için mücadele edecek. Okul Sporları yüzme müsabakaları hakkında açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Spor şehri Afyonkarahisar’da bir müsabaka daha tamamlandı. 64 okuldan 141 sporcumuz yarışmalarda boy gösterdi. İnşallah yüzme branşında çok tecrübeli genç sporcularımız olacak ve Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında ilimizi temsil edecekler. Biz, antrenör arkadaşlarımızla birlikte genç sporcularımız için bütün fedakarlıkları yapmaya hazırız" dedi.