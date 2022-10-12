Afyonkarahisar’da yüzme bilmeyen kalmayacak

Gençlerin serbest zamanlarını spor yaparak değerlendirmelerini sağlamak amacıyla Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl müdürlüğü GSB Spor Okullarında ücretsiz spor eğitimler devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile öğrencilerin yüzme öğrenmeleri için Beden Eğitimi dersleri Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda yapılabilecek. Okul müdürlüklerine yapılacak başvuru ile yeteli çoğunluk sağlandığında Beden Eğitimi Öğretmeleri gerekli koordinasyonu sağlayarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tahsis edilecek servis ile öğrencileri havuza getirecek. Böylece öğrenciler ders saatinde alanında uzman olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörleri tarafından yüzme eğitimi alacaklar.

Ayrıca İl Müdürlüğü okul saatlerinin dışında yüzme eğitimi almak isteyen öğrenciler içinde hafta içi 17.30-21.00 hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında kurs planladı. GSB Spor Okulları çerçevesinde planlanan eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler istedikleri zaman aralığını belirleyerek kurumun web sitesi üzerinden başvuru yapacak. Başvurular Sportif Eğitim Uzmanları tarafından değerlendirilecek olup doğum tarihlerine göre gruplar oluşturacak. Yeterli çoğunluğun oluşması durumunda eğitimin gün ve saati mesaj ile bilgi verilerek whatsApp gruplarına dahil edilecek.

Afyon’da spor eğitimlerinin büyük bir hız kazandığını belirten İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, “Hizmet müdürlerimiz, şube müdürlerimiz, yurt müdürlerimiz, ilçe müdürlerimiz, antrenörlerimiz ve gençlik liderlerimiz ile sık sık bir araya gelerek gençlerin serbest zamanlarını verimli bir şekilde geçirebilmeleri için ’neler yapabilirizi’ konuşuyor, tartışıyoruz. Dolayısıyla her öğrenciyi sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile buluşturmak için spor tesislerimizde, gençlik merkezlerimizde ve yurtlarımızda birçok eğitim planlıyoruz. Yüzme branşı da GSB Spor Okullarında en çok başvuru aldığımız kurslardan bir tanesi. Bu doğrultuda gerek tesis gerekse eğitmen olarak altyapımızı güçlendirerek, Afyon’da spor yapmayan, yüzme bilmeyen öğrenci kalmayana kadar çalışmalarımıza yön vereceğiz” ifadesinde bulundu.