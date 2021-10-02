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Afyonkarahisar’da ‘’Yunus Emre Hoşgörüsü ve Ailede Sevgi" semineri

2021 yılı Cumhurbaşkanlığı tarafından “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan edilmesiyle birlikte Sandıklı Kaymakamlığı, Sandıklı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesiyle ‘’Yunus Emre Hoşgörüsü ve Ailede Sevgi" temalı seminer düzenlendi.

AFYONKARAHİSAR 02.10.2021, 13:06
Afyonkarahisar’da ‘’Yunus Emre Hoşgörüsü ve Ailede Sevgi" semineri

2021 yılı Cumhurbaşkanlığı tarafından “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan edilmesiyle birlikte Sandıklı Kaymakamlığı, Sandıklı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesiyle ‘’Yunus Emre Hoşgörüsü ve Ailede Sevgi" temalı seminer düzenlendi.

Sunuculuğunu Sandıklı 75. Yıl İlkokulu Müdürü Mehmet Yılmaz’ın yaptığı seminerin konuğu Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan oldu. Seminerde Yunus Emre’nin çağları aşan öğretileri anlatıldı.

Seminer, Yunus Emre’nin "İlim ilim bilmektir" şiirinin okunması ile başladı. Tarhan, Yunus Emre’nin zamanının travmalarını tedavi ettiğini, büyük bir sosyal psikolog olduğunu, sosyal yaraların tedavisini duygu yönetimi ile yaptığını, çelebi ahlakı ile ahlaklandığını, büyük sorunları sevgi ve hoşgörü ile aştığını, zamanında tam olarak anlaşılamamasına rağmen bugüne ulaşan öğretilerinin hâlâ geçerli olduğunu anlattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt’un, böyle bir seminere katıldığı için Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a teşekkür etmesi ile seminer sonlandırıldı.

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