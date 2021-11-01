Afyonkarahisar’da Yörükler Türkmenler Kültür Merkezi’ne saldırdılar

Afyonkarahisar Kent Ormanı’nda bulunan Ertuğrul Gazi Yörükler Türkmenler Derneği binasında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi. Gece yapıldığı öğrenilen saldırıda binanın birçok noktasına zarar verilerken, camları da kırıldı.

Afyonkarahisar Ertuğrul Gazi Yörükler Türkmenler Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Taşpınar, yapılan saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada; “Son zamanlarda kimliği belirsiz kişi ve kişilerce bu kültüre maddi ve manevi olarak zarar vermekteler. Bu alçakça saldırıyı yapanlar için belki bir sigara veya içki almak için hurda anlamına gelir, maddi değerleri bir yana manevi değerleri ölçülemeyen bu eserleri bize emanet edenleri derinden üzmüştür. Yetkililerden, bu saldırıyı ve hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin bir an önce cezalandırılmasını, tüm Yörükler ve Türkmenler adına talep ediyorum” dedi.