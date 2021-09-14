banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu
Putin karantinaya girdi!
Putin karantinaya girdi!
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!

Afyonkarahisar’da ’Yılın Ahi’si kaftanını giydi

Afyonkarahisar’da Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen törende, “Yılın Ahi”si seçilen Mahmut Emin Birliktir kaftanını giydi.

AFYONKARAHİSAR 14.09.2021, 14:35
Afyonkarahisar’da ’Yılın Ahi’si kaftanını giydi

Afyonkarahisar’da Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen törende, “Yılın Ahi”si seçilen Mahmut Emin Birliktir kaftanını giydi.

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) Oditoryum Salonu’nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Etkinlikte konuşan Vali Gökmen Çiçek, yaptığı açıklamada, ahiliğin önemine değinerek şöyle konuştu:

“Ahilik birçok yabancı üniversitelerde İngiltere, Amerika, Avrupa’da araştırma konusu tez konusu olmuş ve birçok kuruluşun kurulurken anayasası gibi olmuş kurumumuzdur. Öyle ki tüketici hakları, kooperatifleşme, sivil hakları gibi birçok şeyi içerisine barındırmıştır. Ben ahiliği medeniyetimizin en önemli ayırt edici özelliğinden birisi olarak görüyorum.”

Vali Çiçek, katılımcılardan Afyonkarahisar Valiliği ile Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle kurulan ve gelirinden elde edilen karla da öğrencilere katkı sağlanan albikere.com’a da destek istedi.

Konuşmaların ardından Vali Gökmen Çiçek’e Ahilik Kaftanı takdimi yapıldı. Ardından Vali Çiçek Yılın Ahi’si seçilen Mahmut Emin Birliktir’e kaftanı ve plaketini verdi. Yılın esnaflıktan sanayiciliğe yükselen iş insanı Adnan Demirel de plaketini ve kaftanını giydi. Program daha sonra odaların kendi üyelerinden seçtikleri yılın ahilerine plaket takdimi etmesi ile sona erdi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Tuzlaspor 4 10
3. Manisa FK 4 9
4. Eyüpspor 4 9
5. Erzurumspor 4 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0