Afyonkarahisar’da yenidoğan ölümlerine en aza indirmek amacıyla eğitimler başladı

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, bebek ve yenidoğan ölümlerini en aza indirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Yenidoğan Canlandırma Programı’nın eğitimlerine başladı.

Salgın sebebi ile ara verilen söz konusu eğitimlere salgın tedbirleri çerçevesinde tekrar başlandı. Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerin katıldığı açılış töreni ile başlayan ve 3 gün sürecek olan eğitime kentte doğum yaptırılan bütün hastanelerden personel alındı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, anne ve bebek ölüm oranlarının sağlık göstergeleri içindeki öneminden söz ederek şöyle konuştu:

“İlimizde de anne bebek ölüm oranını sıfıra indirmeyi hedefliyor ve bu konuda önemli bir basamak olan yenidoğan canlandırma eğitimlerimizi belli aralıklar ile yapıp, yeni doğan bebekler ile ilgilenen bütün personelimizin farkında ve bilinçli olarak görevlerini yapmalarını arzu ediyoruz. Son zamanlarda covid aşısı olmamış ya da eksik doz yaptırmış olan özellikle hamile vatandaşlarımızı maalesef kaybediyoruz. Bu sebeple herkesin covid aşılarını yaptırmasını, eksik dozu olanların mutlaka tamamlatmasını rica ediyorum. Eğitimimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. ”