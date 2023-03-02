Afyonkarahisar’da yeni bir spor kulübü kuruldu

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde Hibrit Spor Kulübü adı altında yeni bir spor kulübü kuruldu.

Bolvadin’e bağlı Dişli Kasabasındaki gençlerin sportif ve sosyal anlamda gelişimlerini sağlamak amacı ile spor tesislerini kasabaya kazandıran Dişli Belediye Başkanı Süreyya Güvenir ve arkadaşları Dişli Belediye Hibrit Belediye Spor Kulübünü kurarak Afyon sporuna yeni bir kulüp kazandırdılar.

Kulübün futbol takımının önümüzdeki günlerde başlayacak olan Afyon 2. Amatör Lig’de mücadele edeceği ve şampiyonluk parolası ile önemli oyuncularla anlaşma sağladığı açıklandı.

Kurucu başkanlığını Süreyya Güvenir’in yaptığı kulüpte, Mustafa Petek, Ali Ceylan, Ekrem Bahadır Gencer, Celal Bakar, Lütfi Solak ve Akın Özdemir’in yönetim kurulu üyeleri olduğu, kulübün renklerinin ise Mavi Beyaz olarak tescil edildiği kaydedildi.