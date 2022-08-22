banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
8 asırlık geleneğe şap engeli
8 asırlık geleneğe şap engeli
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Meteoroloji il il uyardı! 'Yurtta hava durumu'
Meteoroloji il il uyardı! 'Yurtta hava durumu'

Afyonkarahisar’da vefat eden Kıbrıs gazisi için askeri tören

Afyonkarahisar’da vefat eden Kıbrıs Gazisi Hüseyin Eroğlu için askeri tören düzenlendi.

AFYONKARAHİSAR 22.08.2022, 15:10
Afyonkarahisar’da vefat eden Kıbrıs gazisi için askeri tören

Afyonkarahisar’da vefat eden Kıbrıs Gazisi Hüseyin Eroğlu için askeri tören düzenlendi.

Bolvadin’e bağlı Dişli Kasabası Çarşı Camii’nde düzenlenen törende, Bolvadin İlçe Müftüsü İbrahim Kacaroğlu tarafından kıldırılan namaza, Bolvadin Kaymakam’ı Taner Bolat, Bolvadin İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Sökmen, Bolvadin Cezaevi Jandarma Bölük Komutanı Celalettin Şahbaz, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan ve vatandaşlar katıldı. Gazi Eroğlu, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu