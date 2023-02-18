Afyonkarahisar’da vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkardı

Afyonkarahisar’da havaların ısınması ile vatandaşlar park ve bahçelere akın etti.

Kentte uzun süredir devam eden olumsuz hava şartlarının ardından hafta sonu sıcaklıklar bir anda arttı. Meteorolojiden alınan verilere göre, kentte uzun bir aradan sonra termometreler 10 dereceleri gördü. Sıcak havayı gören vatandaşlar ise adeta kış ortasında gelen baharın tadını çıkarmak için park ve bahçelere akın etti. Banklara oturan vatandaşlar güneşlenerek sıcak havanın keyfini çıkardı.