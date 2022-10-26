Afyonkarahisar’da Üreme Sağlığı Programı eğitimleri devam ediyor

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü’nün, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Üreme Sağlığı Programı çerçevesinde gerçekleştirdiği eğitimler devam ediyor.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgiliyapılan açıklamada, “Yaz döneminde ara verilen eğitimlerimiz Eylül ayı itibariyle tekrar başlatıldı. Ortalama onar kişilik gruplar halinde ve interaktif olarak verilen eğitimlere bu dönem de 96 personel katıldı. Üreme sağlığı eğitimlerimiz beş modül şeklinde verilmekte olup katılan personelin bazıları bütün modüllerini tamamlayıp sertifika almaya hak kazandı. Bütün modüllerini henüz tamamlamış olan personele de katılım belgesi veriliyor. Müdürlüğümüz Halk sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk Ergen Sağlığı Birimi tarafından yürütülen eğitimlerimizin amacı bütün personelimizin bu eğitimleri alması yönünde olup belirli aralıklarla eğitim programları düzenlenmeye devam edilecek." denildi.