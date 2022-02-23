Afyonkarahisar’da uçak parçaları üreten girişimciye “Yılın İşadamı” ödülü

Afyonkarahisar’da titanyumdan eklemeli imalat yöntemi ile savunma sanayi ve uçak parçaları üreten işadamı Önder Artuk, “Yılın İşadamı” unvanı ödülü aldı.

Afyonkarahisar’da bölgesel olarak yayın yapan aktüel bir derginin bu yıl 4.’sünü düzenlediği ödül töreninde Afyonkarahisar’ın işadamı ödülü de sahibi buldu. Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’nde titanyumdan eklemeli imalat yöntemi ile savunma sanayi ve medikale parçalar üreten Önder Artuk, düzenlenen gecede Yılın İşadamı Ödülü’ne layık görüldü.