Afyonkarahisar’da Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme çalışmaları başladı

Afyonkarahisar’da Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme" programı için çalışmalar başladı. Çalışmalar kapsamında yetenekli öğrenciler spora yönlendirilecek.

Afyonkarahisar’da, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilen Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme programı için çalışmalara başlandı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinesindeki uzman antrenörler tarafından gerçekleştirilen programda, ilkokul 3, 4 ve 5. sınıftaki öğrencilerin test ve ölçümleri yapılacak.

Her yıl 3. sınıflara yönelik olarak yapılan yetenek taraması testleri pandemi nedeniyle yapılamazken, bu yüzden bu yıl 4. ve 5. sınıfların ölçümlerinin de sezon içerisinde tamamlanacağı kaydedildi. Afyonkarahisar merkez ve ilçelerde 3,4 ve 5. sınıflardaki tüm öğrencilerin sezon sonuna kadar ölçüm işlemlerinin uzman antrenörler eşliğinde tamamlanacağı aktarıldı. Öğrencilerin boy, kilo ölçümü, kulaç uzunluğu testi, esneklik testi, sıçrama testi, geriye sağlık topu fırlatma, kavrama kuvveti testi, 20 metre sürat testi ve çeviklik testi gerçekleştirilecek.

Değerlendirmeler sonucunda yetenekli çocuklar spora yönlendirileceği ve taramaların 18 Haziran 2022’ye kadar devam edeceği aktarıldı.