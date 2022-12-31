Afyonkarahisar’da torbacı operasyonu

Afyonkarahisar’da polis tarafından üniversite öğrencilerinin yoğunlukta yaşadığı mahalledeki torbacılara yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, kent merkezi Erenler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu bölgede İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacılara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda yaklaşık 2 gram metanfetamin ele geçirilirken, O.Ö., V.A. ve M.G., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslardan O.Ö.’ye uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı.