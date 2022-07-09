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Afyonkarahisar’da termal oteller doldu

Kurban Bayramı tatilini Afyonkarahisar’da değerlendirmek isteyen vatandaşlar termal otelleri doldurdu.

AFYONKARAHİSAR 09.07.2022, 14:25
Afyonkarahisar’da termal oteller doldu

Kurban Bayramı tatilini Afyonkarahisar’da değerlendirmek isteyen vatandaşlar termal otelleri doldurdu.

Kurban Bayramını Afyonkarahisar’da geçirmek isteyen tatilciler termal otelleri doldurdu. Bayramı termal otelde geçirmek isteyen vatandaşların günler öncesinden rezervasyonlarını yaptırdığını ve doluluk oranının yüzde 90’a ulaştığını belirten Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, “Tüm otellerimiz günler öncesinden bugün için bayram için tüm hazırlıklarını yaptı. Doluluklarımız yüzde 90’lara ulaştı. İnşallah gelen misafirlerimiz memnun bir şekilde Afyonkarahisar’da bayram tatili geçirecekler. Herkese iyi bayramlar diliyorum. İstanbul’dan Afyonkarahisar’a haftanın 4 günü uçuş var. Yine İstanbul’dan her gün Afyonkarahisar’a uçuş var. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda misafirlerimiz Afyonkarahisar’a tercih ediyor” şeklinde konuştu.

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