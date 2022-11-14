Afyonkarahisar’da termal oteller doldu

Afyonkarahisar’daki termal otellerde ara tatil yoğunluğu yaşanıyor. Doluluk oranı yaklaşık yüzde 95’e ulaşan otellerde her yaş grubuna hitap edecek organizasyonlar yapılarak misafirlerin hem bedenen hem de zihnen dinlendirilmesi amaçlanıyor.

Okulların ara tatile girmesiyle birlikte tatil planları yapan aileler, Afyonkarahisar’daki termal otelleri tercih ediyor. Sıcak ve şifalı suları ile kış aylarının en cazip tatil mekânları Afyonkarahisar’daki termal oteller oluyor. Oteller; misafirlerine keyifli ve huzurlu bir ara tatil sunmak için hazırlıklarını tamamladı.

Tercihini termal tatilden yana yapan otel misafiri Ümmü Gülsüm Su, ilk kez termal tatil yaptığını ve çok beğendiğini söyledi Su, “Ailemle birlikte geldim. İki kızım var. Çok güzel geçiyor. Çok memnun kaldık. Dün giriş yaptık. Benim ilk kez gelişim ama çok memnun kaldık. Güzel, eğlendik. Daha önce arkadaşlarımdan ve eşimden duymuştum ama benim ilk gelişim. Kış için çok uygun. Belki yaz için gelenler de vardır ama sıcak suları çok hoşuma gitti.” dedi

Zafer Bölgesi Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, Afyonkarahisar’daki termal otellerin neredeyse tamamının dolduğunu söyleyerek termal tatil deyince akıllara ilk Afyonkarahisar’ın geldiğini söyledi. Gümüşhan, şöyle konuştu:

“Afyonkarahisar’da ara tatilin başlamasıyla doluluklarımız yüzde 90 - 95’e ulaştı. Ara tatil veya bir bayram olduğu zaman akıllara ilk gelen şehirlerin başında Afyonkarahisar geliyor. Bu hafta ara tatil dönemi başladı. Doluluklarımız yüzde 90 -95’e ulaştı ama daha 2 - 3 günlük bir süre var. Her geçen gün rezervasyon gelmekte. Bazı dönemler Afyonkarahisar’da doluluklarımız yüzde 100’e ulaşacaktır. Tüm otellerimizde hem çocuklara hem de büyüklere yönelik aktiviteler, animasyonlar ve müzik programları var. Hava da çok güzel. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlere, çocuklarımıza, ailelerine iyi bir ara tatil diliyoruz. İnşallah biz gelen misafirleri buradan memnun şekilde göndeririz. Şimdiden herkese iyi tatiller diliyorum.”