Afyonkarahisar’da TEKNOFEST yarışması için protokol bir araya gedi

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında 9-11 Ağustos’ta yapılacak olan Teknofest Teknoloji Yarışmaları ile ilgili toplantı yapıldı.

Vali Çiçek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya protokol üyeleri ile ilgili kurumların yetkilileri katıldı. Teknofest yetkililerinin katılımıyla yapılan toplantıda, 9-11 Ağustos’ta Teknofest Teknoloji Yarışmaları kapsamında gerçekleştirilecek ‘İnsansız Hava Aracı Yarışmaları’nın detayları değerlendirildi.