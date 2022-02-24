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Afyonkarahisar’da TEKNOFEST yarışması için protokol bir araya gedi
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında 9-11 Ağustos’ta yapılacak olan Teknofest Teknoloji Yarışmaları ile ilgili toplantı yapıldı.
AFYONKARAHİSAR 24.02.2022, 15:06
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında 9-11 Ağustos’ta yapılacak olan Teknofest Teknoloji Yarışmaları ile ilgili toplantı yapıldı.
Vali Çiçek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya protokol üyeleri ile ilgili kurumların yetkilileri katıldı. Teknofest yetkililerinin katılımıyla yapılan toplantıda, 9-11 Ağustos’ta Teknofest Teknoloji Yarışmaları kapsamında gerçekleştirilecek ‘İnsansız Hava Aracı Yarışmaları’nın detayları değerlendirildi.