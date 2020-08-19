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Afyonkarahisar’da tefeci operasyonu: 2 gözaltı
AFYONKARAHİSAR’DA POLİS TARAFINDAN TEFECİLERE YÖNELİK OPERASYONDA 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINIRKEN, OPERASYONDA RUHSATSIZ TABANCALAR, SENETLER VE ARAÇ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ DE ELE GEÇİRİLDİ.
AFYONKARAHİSAR 19.08.2020, 09:50
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Afyonkarahisar’da polis tarafından tefecilere yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, operasyonda ruhsatsız tabancalar, senetler ve araç satış sözleşmeleri de ele geçirildi.
Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Aldığı bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri tefecilik yaptıkları iddia edilen 2 şahsın ev ve iş yerlerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 2 Adet ruhsatsız tabanca, 937 adet tabanca mermisi, 2 adet senet ve araç satış sözleşmeleri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şahsın işlemleri devam ediyor.
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