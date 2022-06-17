Afyonkarahisar’da sulu tarım ile 478 milyon TL’lik gelir hedefleniyor

Afyonkarahisar’da 239 bin 250 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile 2022 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 478 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor.

Afyonkarahisar’da 15 Mayıs tarihinde başlayan 2022 yılı sulama sezonunda toplam 239 bin 250 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca açıklamalarda bulundu. Akça, “Afyonkarahisar’da toplam 239 bin 250 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2022 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 478 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.