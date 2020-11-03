Afyonkarahisar’da su ve otopark ücretlerine zam yok
AFYONKARAHİSAR BELEDİ MECLİSİ 2021 YILIN SU VE OTOPARK ÜCRETLERİNE ZAM YAPMAMA KARARI ALDI. MECLİS TOPLANTISINDA AYRICA 2021 YILI GİDER BÜTÇESİ 520 MİLYON, GELİR BÜTÇESİ 473 MİLYON LİRA OLARAK AÇIKLANDI
Afyonkarahisar Beledi Meclisi 2021 yılın su ve otopark ücretlerine zam yapmama kararı aldı. Meclis toplantısında ayrıca 2021 yılı gider bütçesi 520 milyon, gelir bütçesi 473 milyon lira olarak açıklandı
Afyonkarahisar Belediye Meclisi Belediye Başkanı Mehmet Zeybek başkanlığında toplandı. Korona virüs (Covit-19) tedbirleri dolayısıyla sosyal mesafe kuralları gereği misafir kabul edilmedi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Zeybek, İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, Anayasa Komisyonu Başkanlığı yapan Prof. Dr. Burhan Kuzu ve Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Koca’nın vefatından derin bir üzüntü yaşadığını söyleyen Başkan Zeybek, kendisine Allah’tan rahmet kederli ailesine sabır ve başsağlığı diledi.
Toplantıda su tarife fiyatları da belirlendi
Açılış konuşmasının ardından toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Belediye ‘2021 Yılı Performans Programı’ hakkında plan ve bütçe komisyonu raporu kabul edildi. Buna göre Belediyenin 2021 yılı gider bütçesi 520 milyon, gelir bütçesi 473 milyon lira olarak açıklandı. Belediye 2021 yılında uygulanacak gelir ve su tarifeleri de belirlendi. 2021 yılı için su ve otoparka zam yapılmadı.
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|8
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|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
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|13
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|6
|12
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|12
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|7
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|1
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|1
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|8
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|7
|16
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