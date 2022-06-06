Afyonkarahisar’da sokak hayvanları ve çevre için önemli proje

Afyonkarahisar’da hayata geçirilen ‘Yemekler çöp yerine sokak hayvanlarıyla yeşil alanlara” projesiyle restoran, yurt, otel ve hastanelerden toplanan yemek artıkları geri dönüşüm tesislerinde hijyen koşullarına uygun olarak sokak hayvanları için mamaya, yeşil alanlar için gübreye dönüştürülecek.

Afyonkarahisar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 5 Haziran Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Zafer Meydanında tören düzenlendi. Törene Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın yanı sıra kurum müdürleri öğretmenleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Vali Yiğitbaşı, çevre bilinci hassasiyetinin arttırılması gerektiğini ifade ederek Afyonkarahisar Valiliği olarak başlattıkları projenin detaylarını anlattı. Yiğitbaşı, “Biyolojik çeşitliliği korunduğu doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla yöneltildiği çevre kirliliğin önlendiği bir gelecek için öncelikle çevre konusundaki hassasiyetin ve bilincin arttırılması gerekmektedir. Biz il olarak bu durumda öncü bir durumdayız. Bunun için ben herkese emek verenlere teşekkür ediyorum. Bir portakal kabuğunun 6 ayda, sakızın 5 yılda, plastik torbanın 20 yılda, plastik şişenin bin yılda doğadan temizlenebildiğini biliyoruz. Çok ilginç rakamlar bunlar” dedi.

“Projeyle yeşil alanlarda gübre ihtiyaçları çözülmüş olacak”

Her canlının daha güzel şartlarda yaşamaya hakkı olduğunu ifade eden Vali Yiğitbaşı açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bu bilinçle bugün itibariyle yemekler çöp yerine sokak hayvanlarıyla yeşil alanlara projesinin startını veriyoruz. Burada çocuklarımızın, alilerimizin ve öğretmenlerimizin destekleri çok önemli. Tüm belediyelerimizle işbirliği içinde valiliğimizin Hayvanları Koruma Kurulu’nun himayelerinde ilimizdeki oteller, yurtlar, kamu kurumları, hastaneler ve restoranlarda ortaya çıkan yemek artıklarıyla et ürünleri işleyen tesislerdeki bu üretim artıklarını düzenli olarak toplamayı hedefliyoruz. Bu toplanan yemek ve üretim artıklarının hijyen şartlarına uygun bir şekilde geri dönüşüm tesislerinde değerlendirilmesini ve sonrasında kuru mama ile komposto üretilmesi konusunda değerlendirilmesini planlıyoruz. Bu sayede barınak ve sokaktaki hayvanların da yemek ihtiyaçları karşılanacak. Aynı zamanda park ve bahçe gibi yeşil alanlarda gübre ihtiyaçları bu sayede çözülmüş olacak.”