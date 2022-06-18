banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
ABD Başkanı Biden bisikletten düştü!
ABD Başkanı Biden bisikletten düştü!
İspanya’da orman yangınları giderek artıyor
İspanya’da orman yangınları giderek artıyor
Fransa’da aşırı sıcaklar nedeniyle alarm verildi
Fransa’da aşırı sıcaklar nedeniyle alarm verildi
6 bin masa da kursalar bu milleti durduramayacaklar
6 bin masa da kursalar bu milleti durduramayacaklar

Afyonkarahisar’da şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar’da aniden başlayan sağanak yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, Şuhut ilçesinde kurulan semt pazarında rüzgar çadırları devirirken yağmur da bir çok tezgahtaki ürüne zarar verdi.

AFYONKARAHİSAR 18.06.2022, 20:01
Afyonkarahisar’da şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar’da aniden başlayan sağanak yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, Şuhut ilçesinde kurulan semt pazarında rüzgar çadırları devirirken yağmur da bir çok tezgahtaki ürüne zarar verdi.

Afyonkarahisar’da öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde kurulan pazar yerinde yoğun yağış nedeniyle esnaf zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış ve rüzgar ile birlikte birçok çadır yerinden uçarken, pazar esnafları ise uçan pazar çadırlarını korumak için seferber oldu. Pazar tezgahlarında bulunan ürünlerin de zarar gördüğü sağanak akşam saatlerine kadar devam etti.

Yorumlar (0)
24°
az bulutlu