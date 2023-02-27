Afyonkarahisar’da sıcaklıklar aratacak

Meteorolojik verilere göre, Afyonkarahisar’da bu hafta yağışlı bir hava beklenirken sıcaklıkların ise 6-19 derece arasında olması bekleniyor.

Yapılan son tahminlere göre, kentte bu hafta sıcaklıkların gece ve gündüz yükseleceği belirtildi. Tahminlere göre, kentte bugün ve yarın yağmur yağışı bekleniyor. Akşamları 6 derece seviyelerinde olması beklenen sıcaklıkların gündüzleri ise 19 derecelere kadar çıkması tahmin ediliyor.