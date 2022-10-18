Afyonkarahisar’da sıcaklıklar 20 derecenin altına düşecek

Meteorolojik verilere göre Afyonkarahisar’da hava sıcaklıkları yarından itibaren 20 derecenin altına düşecek.

Yapılan son tahminlere göre kentte yarından itibaren gündüz sıcaklıkların 20 derecenin geceleri ise 10 derecenin altında seyretmesi bekleniyor. Ayrıca yapılan değerlendirmelerde parçalı bulutlu bir havanın hakim olmasının tahmin edildiği kentte yağış ise beklenmiyor.