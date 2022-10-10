Afyonkarahisar’da servis şoförlerine eğitim

Servis şoförlerine yönelik düzenlenen eğitimde konuşan Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Emin Karaosman, gerekli trafik kurullarına her servis şoförü tarafından uyulması gerektiğine dikkat çekerek, “Taşıdığımız yavrularımızın güvenliği ilk önceliğimiz. Onlar bizim geleceğimiz” dedi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın işbirliğiyle servis şoförlerine yönelik eğitim düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıya il protokolün yanı sıra çok sayıda servis şoförü katıldı. Eğitim öncesinde açıklamalarda bulunan Karaosman, okullarına ulaşmak için servis kullanan öğrencilerin güvenliğine önem verdiklerini söyledi. Öğrencilerin geleceğin teminatı olduğunu ifade eden Karaosman konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Taşıdığımız yavrularımızın güvenliği ilk önceliğimiz. Onlar bizim geleceğimiz. Taşıma yapan arkadaşlarımız problemlerinden arınmış düzgün insanlar. Yaşanabilecek bir problemden dolayı sinirli olabiliriz ama o aracın üzerine çıktığımızda bu sorunları unutacağız. Onlara karşı sakin ve anlayışlı olacağız. felsefesi içerisinde bu görevi yerine getirmeliyiz. Taşıma da eğitim bir parçasıdır.”