Afyonkarahisar’da satranç müsabakaları başladı

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Satranç Federasyonu ve Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi işbirliğiyle satranç turnuvası düzenlendi.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonunda düzenlenen satranç müsabakasına 20 şehirden yüzlerce sporcu ve aileleri katıldı. Müsabakalar başlamadan önce Vali Yardımcısı Nurullah Kaya ile Milletvekili Yurdunuseven kısa bir satranç karşılaşması yaptı, ardından Messi ve Ronaldo’nun sosyal medyada viral olan satranç pozunu verdi. Müsabakalar Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Müsabakaların açılış konuşmasını Vali Yardımcısı Nurullah Kaya yaptı. Tüm sporculara başarılar dileyerek konuşmasına başlayan Kaya: "Gençlerimizi birçok bağımlılıklardan korumak için mücadele veren teşkilatımız Afyon’da mücadelesine devam ediyor” dedi.

Konuşmaların ardından 2 gün sürecek olan müsabakaların startı verildi.