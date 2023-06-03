Afyonkarahisar’da sağanak yağış etkili oldu

Afyonkarahisar ve ilçelerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Şuhut ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle özellikle sokakta olan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurdan korunmak içi balkon ve tente altlarına sığındı. Kısa sürede etkisini gösteren yağmur nedeniyle göllerde su birikintileri oluşurken, pazarcı esnafı da yağmurdan nasibini aldı. Bazı vatandaşların yağmurdan korunmak için giysilerini kafalarına geçirerek kaçışmaları ise ilginç görüntüler oluşturdu.