Afyonkarahisar’da PYK toplantısı

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" çerçevesinde Protokol Yürütme Kurulu (PYK) toplantısı yapıldı.

Toplantıda; 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1.dönem genel değerlendirilmesi, Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünün Ar- Ge Merkezi Okul olması ve döner sermaye çalışmalarının değerlendirilmesiyle ilgili gündem maddeleri görüşüldü. Toplantı, iyi dilek ve temennilerle sona erdi.